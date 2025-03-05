Карпин рассказал, что написал в командном чате «Ростова» после матча с «Динамо»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что написал в командном чате донского клуба после матча 19-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

«Поздравил ребят с хорошей игрой. Почему до последнего не сообщал команде о своем решении? Если бы кто-то узнал раньше времени, то знали бы все вокруг. Нам это было не нужно. Команда, если судить по матчу с «Динамо», отреагировала великолепно. Меня нет, но я есть. Я же говорю, и в чатах всех остался», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

25 февраля стало известно об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова». Во главе команды его сменил испанский специалист Джонатан Альба.