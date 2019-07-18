Карпин раскритиковал идею расширения РПЛ до 18 команд

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал идею расширения российской премьер-лиги до 18 команд. По словам специалиста, у клубов просто не будет времени на игры.

- Как я отношусь к расширению РПЛ? Никак не отношусь, потому что я просто не понимаю, для чего и зачем, - сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Commandos. - Больше игр? А когда их играть? Если и сейчас-то некогда. Сделали Кубок с 1/8 по два матча и потом не знали, куда их засунуть? Появятся еще четыре матча - и куда их засовывать? А потом те же клубы, которые говорят, что надо делать 18 команд, будут плакать, что слишком много игр, нет игроков, у нас травмы. А если команда еще пройдет далеко в Кубке России или еврокубках, то вообще некогда и некем будет.

Собрание клубов РПЛ в июне утвердило расширение лиги до 18 команд со следующего сезона. За высказались 15 клубов из 16.