Черчесов: «Когда меня ждать в работе? Ну подождите»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, когда его снова ждать в работе в какой-нибудь команде.

«Когда меня ждать в работе? Ну подождите», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Ранее СМИ сообщали, что Черчесов является претендентом на пост главного тренера «Спартака», где может сменить в этой должности испанца Гильермо Абаскаля. Красно-белые на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды стал чемпионом (сезоны-2021/22, 2022/23) и один раз — обладателем Кубка страны (2021/22). 60-летний специалист остается без клуба с лета прошлого года.