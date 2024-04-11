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Черчесов: «Когда меня ждать в работе? Ну подождите»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, когда его снова ждать в работе в какой-нибудь команде.

«Когда меня ждать в работе? Ну подождите», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Ранее СМИ сообщали, что Черчесов является претендентом на пост главного тренера «Спартака», где может сменить в этой должности испанца Гильермо Абаскаля. Красно-белые на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды стал чемпионом (сезоны-2021/22, 2022/23) и один раз — обладателем Кубка страны (2021/22). 60-летний специалист остается без клуба с лета прошлого года.

Источник: РБ Спорт
Станислав Черчесов
Футбол
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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 - : -
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