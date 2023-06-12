Карпин — о решении Мостового учиться на тренера: «Лучше поздно, чем никогда»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение экс-полузащитника национальной команды России Александра Мостового пойти учиться на тренера.

— Александр Мостовой недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы говорили, что готовы одолжить ему денег на учебу. Обращался?

— Нет, — приводит Sport24 слова Карпина.

— Если попросится к вам на стажировку — возьмете?

— Захочет — пускай приезжает.

— Не поздно он начал?

— Лучше поздно, чем никогда.

Ранее стало известно о том, что экс-полузащитник будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Будучи футболистом, Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Сельту», «Алавес» и другие команды. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР.