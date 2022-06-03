Ротенберг: «Не видел в мыслях Федотова, чтобы он мог покинуть «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о будущем главного тренера Владимира Федотова в клубе.

«Федотов — самодостаточный человек, — приводят слова Ротенберга «Известия». — Все видят, как его принимает команда. Я ему сказал одну вещь: «Владимир Валентинович, ты как художник, который нарисовал картину, а игроки по этой картине двигаются вперед». Не видел в мыслях Федотова, чтобы он мог покинуть «Сочи». Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше».

Ранее сообщалось, что интерес к 55-летнему специалисту проявляют ЦСКА и «Динамо».

В прошедшем сезоне «Сочи» занял второе место в Тинькофф Российской премьер-лиге, набрав 56 очков после 30 матчей.