Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:39

Ротенберг: «Не видел в мыслях Федотова, чтобы он мог покинуть «Сочи»

Ротенберг рассказал о будущем Федотова в «Сочи»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о будущем главного тренера Владимира Федотова в клубе.

«Федотов — самодостаточный человек, — приводят слова Ротенберга «Известия». — Все видят, как его принимает команда. Я ему сказал одну вещь: «Владимир Валентинович, ты как художник, который нарисовал картину, а игроки по этой картине двигаются вперед». Не видел в мыслях Федотова, чтобы он мог покинуть «Сочи». Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше».

Ранее сообщалось, что интерес к 55-летнему специалисту проявляют ЦСКА и «Динамо».

В прошедшем сезоне «Сочи» занял второе место в Тинькофф Российской премьер-лиге, набрав 56 очков после 30 матчей.

Источник: https://iz.ru/1343933/aleksei-fomin/vysokii-sezon-triumf-sochi-i-drugie-iarkie-momenty-rpl-202122

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Подробности расставания Шакиры и Пике: постоянные измены и нежелание жениться
Волкову надо реанимировать карьеру, иначе титула не видать. Лучший россиянин в UFC готовится к бою с мотивированным Розенстрайком
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Карпин опроверг информацию, что выдвинул условия «Динамо»
В «Динамо» не обсуждали кандидатуры Карпина и Рыскина
Фамейе в «Рубине» будет получать 1,5 миллиона рублей в месяц
Кавазашвили — о Максименко: «Не понимаю, почему его стоимость так сильно снизилась»
«Зенит» получил на вечное хранение кубок чемпионов РПЛ
«Спартак» и «Зенит» уже начали битву за Суперкубок. Лето будет жарким
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин опроверг информацию, что выдвинул условия «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости