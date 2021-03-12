Карпин — о матче с «Химками»: «Сегодня победил антифутбол»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин 12 марта в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1).
«Что могу сказать о сегодняшней игре? Это был антифутбол. Мы ничего не могли создать, соперник тоже, пропустили с пенальти. На таком поле вообще говорить о футболе нет смысла. Первые 10-15 минут мы привыкали к газону и к встречному ветру. Сегодня победил антифутбол», — резюмировал Карпин.
После этого матча «Химки» с 32 очками занимают девятое место в турнирной таблице, «Ростов» с 34 очками — на седьмой строчке.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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