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Карпин — о матче с «Химками»: «Сегодня победил антифутбол»

21:24
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин 12 марта в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1).

«Что могу сказать о сегодняшней игре? Это был антифутбол. Мы ничего не могли создать, соперник тоже, пропустили с пенальти. На таком поле вообще говорить о футболе нет смысла. Первые 10-15 минут мы привыкали к газону и к встречному ветру. Сегодня победил антифутбол», — резюмировал Карпин.

После этого матча «Химки» с 32 очками занимают девятое место в турнирной таблице, «Ростов» с 34 очками — на седьмой строчке.

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