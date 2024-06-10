Карпин назвал Тюкавина лучшим футболистом сезона-2023/24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего футболиста сезона-2023/2024 в РПЛ.

«Я голосовал за Тюкавина», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в прошедшем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 9 передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.