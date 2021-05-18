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«Спартак» составил собственную сборную РПЛ исключительно из своих игроков

18:25
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В официальном Twitter «Спартака» на английском языке опубликована символическая сборная сезона в Тинькофф РПЛ. Она полностью состоит из игроков красно-белых.

«Сейчас появляется много символических сборных сезона в РПЛ, основанных на статистике или собственном мнении. Чтобы положить конец этому безумию, вот наша непредвзятая и основанная исключительно на фактах сборная», — говорится в сообщении.

В символическую команду включены: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Мозес, Айртон, Зобнин, Крал, Ларссон, Промес, Соболев. Запасные: Кутепов (на схеме он в шутку назван Ибрагимовичем — Прим. «СЭ»), Умяров, Хендрикс, Бакаев, Понсе.

Ранее статистическая компания Opta объяснила разницу в собственной символической сборной и сборной, которую опубликовал со ссылкой на нее «Матч ТВ».

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