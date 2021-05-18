«Спартак» составил собственную сборную РПЛ исключительно из своих игроков

В официальном Twitter «Спартака» на английском языке опубликована символическая сборная сезона в Тинькофф РПЛ. Она полностью состоит из игроков красно-белых.

«Сейчас появляется много символических сборных сезона в РПЛ, основанных на статистике или собственном мнении. Чтобы положить конец этому безумию, вот наша непредвзятая и основанная исключительно на фактах сборная», — говорится в сообщении.

Lots of statistical and opinionated RPL Team of the Seasons going around.



To put an end to the madness, here's our very own unbiased, purely factual TOTS. pic.twitter.com/4PdswH1JuU — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 18, 2021

В символическую команду включены: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Мозес, Айртон, Зобнин, Крал, Ларссон, Промес, Соболев. Запасные: Кутепов (на схеме он в шутку назван Ибрагимовичем — Прим. «СЭ»), Умяров, Хендрикс, Бакаев, Понсе.

Ранее статистическая компания Opta объяснила разницу в собственной символической сборной и сборной, которую опубликовал со ссылкой на нее «Матч ТВ».