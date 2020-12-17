Карпин назвал игру «Ростова» с ЦСКА матчем-катастрофой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 19-го тура Тинькофф — РПЛ с ЦСКА (1:3) не стал скрывать разочарования результатом. При этом специалист заверил: дело не в предотпускном настроении команды.

— Матч-катастрофа со всех точек зрения. Сначала гол, затем травма Норманна. Это, к слову, о стабильности состава. Терентьев — тоже вынужденная замена. Говорить при этом о цельной игре? Во втором тайме ребята создавали моменты, давление, — сказал Карпин в послематчевом комментарии.

— Такое качество игры «Ростова» — не следствие чемоданного настроения футболистов перед отпуском?

— Абсолютно нет. Я не считаю, что качество игры было таким уж безобразным, чтобы пропускать три гола. Были определенные ошибки определенных игроков.

— Это поражение сильно испортило настроение перед зимней паузой?

— Сильно.

— В чем для вас в этом сезоне загадка ЦСКА? Два поражения, оба — фактически вчистую.

— Никакой загадки нет. Загадка не в ЦСКА, загадка в нас.

Также Карпин высказался о проблеме травм. По мнению специалиста, ситуацию усугубила доигровка предыдущего чемпионата в плотном графике, после чего через две недели в схожем ритме стартовал новый сезон.

«Ростов» после 19-го тура занимает 5-е место с 32 очками.

(Артем Агапов)