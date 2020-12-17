Карпин не понимает, зачем нужно было доигрывать предыдущий чемпионат России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:3) ответил на вопрос о травмах. Специалисту пришлось делать вынужденные замены по ходу игры. Карпин считает, что футболисты стали чаще травмироваться из-за плотного графика, так как было принято решение доиграть предыдущий чемпионат за один месяц летом, а через две недели начать новый сезон.

«Степень серьезности повреждений? Пока непонятно, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Похоже, что задние мышцы. Два матча за четыре дня, в обоих тяжелое поле. В матче с «Ахматом» было поле вязкое, тяжелое, сегодня тоже тяжелое поле. Это повлияло. Конец этого года, наконец-то».

«По поводу травм уже говорили все, кому не лень, — продолжил тренер. — Нам почему-то очень нужно было закончить тот чемпионат. Бельгия и Франция не заканчивали чемпионат и нормально себя чувствуют, а нам надо было кровь из носу закончить и сразу без предсезонки начать новый. И потом мы говорим про какие-то еврокубки. Но это вопросы не о мне, а к тем, кто хотел его закончить».

В составе московских армейцев хет-трик сделал Федор Чалов.