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Карпин не понимает, зачем нужно было доигрывать предыдущий чемпионат России

22:28
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:3) ответил на вопрос о травмах. Специалисту пришлось делать вынужденные замены по ходу игры. Карпин считает, что футболисты стали чаще травмироваться из-за плотного графика, так как было принято решение доиграть предыдущий чемпионат за один месяц летом, а через две недели начать новый сезон.

«Степень серьезности повреждений? Пока непонятно, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Похоже, что задние мышцы. Два матча за четыре дня, в обоих тяжелое поле. В матче с «Ахматом» было поле вязкое, тяжелое, сегодня тоже тяжелое поле. Это повлияло. Конец этого года, наконец-то».

«По поводу травм уже говорили все, кому не лень, — продолжил тренер. — Нам почему-то очень нужно было закончить тот чемпионат. Бельгия и Франция не заканчивали чемпионат и нормально себя чувствуют, а нам надо было кровь из носу закончить и сразу без предсезонки начать новый. И потом мы говорим про какие-то еврокубки. Но это вопросы не о мне, а к тем, кто хотел его закончить».

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