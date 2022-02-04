Первый тренер Чернова: «Никита способен не просто усилить «Спартак», он должен играть в сборной»

Владимир Смуров, первый тренер защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал новость о том, что с лета 2022 года футболист будет выступать за «Спартак».

«Я счастлив, что Никита переходит в «Спартак» — флагман нашего футбола. Никита не просто способен усилить команду, а должен играть в сборной, — цитирует Смурова Spоrt24. — Просто Никита стеснительный парень. Футбол — такая игра, где нужно проявлять себя со стороны силы, а он пытается со стороны добра.

Хорошо, что Чернову еще не так много лет, пока есть возможность поиграть за сборную. Думаю, Карпин увидит, если Никита будет играть на уровне. Тем более, если он будет в паре с Джикией — вообще здорово".

В пятницу, 4 февраля, «Спартак» объявил о подписании контракта с Черновым до 2026 года. До 31 мая 26-летний защитник продолжит выступать за «Крылья Советов».

В текущем сезоне футболист провел за самарский клуб 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.