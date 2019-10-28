Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов в интервью клубной пресс-службе отметил, что тренер ростовской команды Валерий Карпин в отличие экс-тренера «Спартака» Олега Кононова всегда готов взять ответственность на себя.

— Валерий Карпин уже дважды выигрывал награду лучшему тренеру месяца. Как тебе работается с ним?

— Он очень хороший понимает футбол и прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.

— Насколько важно его знаменитое футбольное прошлое для игроков?

— Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.

— До Карпина ты работал с Кононовым. Насколько они разные?

— Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам — это небо и земля.

Ивелин Попов: «Карпин всегда защищает своих игроков. Он и Кононов — небо и земля»



Интервью одного из лидеров желто-синих о целях на сезон, новичках клуба и будущем после футбола ??https://t.co/p5qQIy7ksj pic.twitter.com/jZRQTHtiYN — Football Club Rostov (@rostovfc) October 28, 2019

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