Ракицкий может покинуть «Зенит», клуб уже нашел ему замену в «Галатасарае»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Eurostavka.

По данным источника, петербургский клуб уже нашел замену украинцу. «Зенит» рассматривает на место Ракицкого бразильца Маркао из «Галатасарая». Стороны уже начали переговоры по поводу возможного трансфера. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Соглашение Ракицкого с петербургским клубом также истекает в 2022 году.

Стоит отметить, что за Маркао также следит «Локомотив», однако в московском клубе не уверены, что готовы будут заплатить за игрока около 15 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний футболист участвовал в 39 матчах чемпионата Турции, забив гол и сделав 1 ассист.