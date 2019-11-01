Караваев признался, что всегда будет тепло относиться к ЦСКА

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев перед матчем 15-го тура чемпионата России против ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящей встречи и вспомнил об армейском прошлом, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. Защитник выступал за основную команду с 2013 по 2016 год.

«За основной состав я провел совсем немного времени, в отличие от легенд клуба — Акинфеева, Березуцких, Игнашевича, — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита». — Но ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом и тепло относиться к этой команде, потому что прошел там всю школу. На данный момент общаюсь только с Димой Ефремовым, мы иногда переписываемся. Сейчас у него травма — желаю скорейшего выздоровления».

«Афиша «Зенит» — ЦСКА — это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с армейцами — это что-то мегаважное для меня лично. Я выйду на поле и буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь своей команде выиграть. «Зениту» нужны три очка — это моя главная мотивация».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 2 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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