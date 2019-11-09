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Карасев вошел в первую пятерку судей чемпионатов России

18:52
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Матч «Ростов» — «Тамбов» (1:2) стал для Сергея Карасева 180-м в чемпионатах страны. По этому показателю он теперь делит пятое место с Валентином Ивановым. Рекорд принадлежит Алексею Николаеву, который пока не сообщал о завершении карьеры, но при этом не входит в число действующих судей. Последнюю игру в премьер-лиге в роли главного арбитра он обслуживал в мае 2018-го. В воскресенье к нему еще на шаг приблизится Владислав Безбородов: чтобы повторить достижение петербуржцу осталось провести восемь встреч. (Александр Бобров)

Арбитры с наибольшим числом матчей в чемпионатах России

Арбитр

Матчи в ЧР

1. Алексей Николаев

226

2. Юрий Баскаков

225

3. Владислав Безбородов

218

4. Николай Иванов

215

5. Сергей Карасев

180

Валентин Иванов

180
Ростов — Тамбов

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