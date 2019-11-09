Карасев вошел в первую пятерку судей чемпионатов России

Матч «Ростов» — «Тамбов» (1:2) стал для Сергея Карасева 180-м в чемпионатах страны. По этому показателю он теперь делит пятое место с Валентином Ивановым. Рекорд принадлежит Алексею Николаеву, который пока не сообщал о завершении карьеры, но при этом не входит в число действующих судей. Последнюю игру в премьер-лиге в роли главного арбитра он обслуживал в мае 2018-го. В воскресенье к нему еще на шаг приблизится Владислав Безбородов: чтобы повторить достижение петербуржцу осталось провести восемь встреч. (Александр Бобров)

Арбитры с наибольшим числом матчей в чемпионатах России

Арбитр Матчи в ЧР 1. Алексей Николаев 226 2. Юрий Баскаков 225 3. Владислав Безбородов 218 4. Николай Иванов 215 5. Сергей Карасев 180 Валентин Иванов 180

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр