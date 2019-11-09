Карасев вошел в первую пятерку судей чемпионатов России
Матч «Ростов» — «Тамбов» (1:2) стал для Сергея Карасева 180-м в чемпионатах страны. По этому показателю он теперь делит пятое место с Валентином Ивановым. Рекорд принадлежит Алексею Николаеву, который пока не сообщал о завершении карьеры, но при этом не входит в число действующих судей. Последнюю игру в премьер-лиге в роли главного арбитра он обслуживал в мае 2018-го. В воскресенье к нему еще на шаг приблизится Владислав Безбородов: чтобы повторить достижение петербуржцу осталось провести восемь встреч. (Александр Бобров)
Арбитры с наибольшим числом матчей в чемпионатах России
|
Арбитр
|
Матчи в ЧР
|
1. Алексей Николаев
|
226
|
2. Юрий Баскаков
|
225
|
3. Владислав Безбородов
|
218
|
4. Николай Иванов
|
215
|
5. Сергей Карасев
|
180
|
Валентин Иванов
|
180
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