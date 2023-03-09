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Судейство

Сегодня, 05:11

Карасев — об отстранении российских судей: «Это же политика»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал отстранение российских судей от международных турниров.

«Можно ли считать решение ФИФА дискриминационным? Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось», — цитирует «Чемпионат» Карасева.

28 января «СЭ» сообщал, что арбитр не был вызван на сбор ведущих судей УЕФА в Италии.

Сергей Карасев. Карасева не пригласили на сбор судей УЕФА
Источник: https://www.championat.com/football/news-5024087-eto-zhe-politika-sudya-karasyov-ob-otstranenii-arbitrov-iz-rossii.html
Сергей Карасев (судья)
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Валерий Непомнящий считает, что у «Спартака» не осталось шансов догнать «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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