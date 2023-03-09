Карасев — об отстранении российских судей: «Это же политика»

Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал отстранение российских судей от международных турниров.

«Можно ли считать решение ФИФА дискриминационным? Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось», — цитирует «Чемпионат» Карасева.

28 января «СЭ» сообщал, что арбитр не был вызван на сбор ведущих судей УЕФА в Италии.