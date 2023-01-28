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Судейство

Сегодня, 01:32

Карасева не пригласили на сбор судей УЕФА

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», российский арбитр Сергей Карасев не вызван на сбор ведущих судей УЕФА, который пройдет в ближайшие дни в Италии.

Свой сбор организован и для новичков — арбитров, которые только в этом году вошли в лист ФИФА. По всей видимости, среди них не окажется Артема Любимова и Павла Шадыханова.

Кроме Карасева не приглашены румын Иштван Ковач и англичанин Антони Тэйлор. Они с 1 по 11 февраля будут работать на матчах клубного чемпионата мира в Марокко.

Сергей Карасев. Карасев остался в элитной группе судей УЕФА. Но только на бумаге

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

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16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
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П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

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Футбол
Сергей Карасев (судья)
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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 - : -
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