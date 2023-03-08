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Валерий Непомнящий считает, что у «Спартака» не осталось шансов догнать «Зенит»

Руслан Минаев
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о гонке за медали в этом сезоне РПЛ.

«Еще в конце первой части сезона было понятно, что чемпионская гонка в РПЛ близится к завершению и что «Зенит» — единоличный лидер. Но тогда «Спартак» имел теоретическую возможность навязать борьбу петербуржцам, а после матча с «Уралом» у красно-белых почти не осталось шансов догнать «Зенит». Восемь очков — слишком большой отрыв. Думаю, у команды Семака больше нет конкурентов в этом сезоне, учитывая, как уверенно они выступают.

Но интрига в РПЛ все равно жива — интересно, как сложится борьба за медали, в первой пятерке все может измениться. Любопытно понаблюдать, сможет ли «Ростов» занять место в тройке и не проиграть борьбу «Динамо» и ЦСКА», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 45 очков. «Спартак» на втором месте, имея 37 очков. Замыкает тройку «Ростов» с 35 очками.

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Масалитин уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Зенит

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 7
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