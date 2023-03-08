Валерий Непомнящий считает, что у «Спартака» не осталось шансов догнать «Зенит»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о гонке за медали в этом сезоне РПЛ.

«Еще в конце первой части сезона было понятно, что чемпионская гонка в РПЛ близится к завершению и что «Зенит» — единоличный лидер. Но тогда «Спартак» имел теоретическую возможность навязать борьбу петербуржцам, а после матча с «Уралом» у красно-белых почти не осталось шансов догнать «Зенит». Восемь очков — слишком большой отрыв. Думаю, у команды Семака больше нет конкурентов в этом сезоне, учитывая, как уверенно они выступают.

Но интрига в РПЛ все равно жива — интересно, как сложится борьба за медали, в первой пятерке все может измениться. Любопытно понаблюдать, сможет ли «Ростов» занять место в тройке и не проиграть борьбу «Динамо» и ЦСКА», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 45 очков. «Спартак» на втором месте, имея 37 очков. Замыкает тройку «Ростов» с 35 очками.