Джикия заявил, что хочет пригласить Жиркова в свою команду «БейБеги»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, кто будет выступать за его футбольную команду «БейБеги».

— Было много нападок на вас на пресс-конференции Медийной лиги, что вы и Александр не будете появляться на этих конференциях. Развейте миф. Вы будете там появляться?

— Развею миф. Когда у меня будет свободное время, я обязательно там буду.

— Подписали Андрея Ещенко. Кого еще планируете?

— Бурлак будет с нами. Возможно, Александр Прудников. Он сейчас залечивает травму, ведем с ним переговоры.

— Возможно, Юрий Жирков?

— Возможен такой вариант, но опять же, чтобы много людей не реагировали негативно, что мы набрали профиков, хочется тоже умещаться в регламент и больше смотреть в другую сторону, но Жиркова хотелось бы.

— Кто еще будет в вашей команде?

— С нами будет ST, он уже подтвердил, сейчас ждем его. В нашей команде будет Табаков-младший, Маклаков тоже с нами. Александр Будаев, игрок в регби, выступает за «Спартак». Такой состав набирается. О нас только начинают говорить, а много людей уже хотят к нам.

— Допускаете ли, что сами выйдете на поле вместе с Александром?

— Об этом речи быть не может, пока у «Спартака» идет сезон. Что касается межсезонья, когда я буду в отпуске и будут проходить игры, я с удовольствием приму в них участие. Когда я был в отпуске, я уже с ребятами двигался, играл. Возможно, скоро увидите какой-то контент.