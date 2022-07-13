Джикия заявил, что хочет пригласить Жиркова в свою команду «БейБеги»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, кто будет выступать за его футбольную команду «БейБеги».
— Было много нападок на вас на пресс-конференции Медийной лиги, что вы и Александр не будете появляться на этих конференциях. Развейте миф. Вы будете там появляться?
— Развею миф. Когда у меня будет свободное время, я обязательно там буду.
— Подписали Андрея Ещенко. Кого еще планируете?
— Бурлак будет с нами. Возможно, Александр Прудников. Он сейчас залечивает травму, ведем с ним переговоры.
— Возможно, Юрий Жирков?
— Возможен такой вариант, но опять же, чтобы много людей не реагировали негативно, что мы набрали профиков, хочется тоже умещаться в регламент и больше смотреть в другую сторону, но Жиркова хотелось бы.
— Кто еще будет в вашей команде?
— С нами будет ST, он уже подтвердил, сейчас ждем его. В нашей команде будет Табаков-младший, Маклаков тоже с нами. Александр Будаев, игрок в регби, выступает за «Спартак». Такой состав набирается. О нас только начинают говорить, а много людей уже хотят к нам.
— Допускаете ли, что сами выйдете на поле вместе с Александром?
— Об этом речи быть не может, пока у «Спартака» идет сезон. Что касается межсезонья, когда я буду в отпуске и будут проходить игры, я с удовольствием приму в них участие. Когда я был в отпуске, я уже с ребятами двигался, играл. Возможно, скоро увидите какой-то контент.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -