Агент Маухуба рассказал, что интерес из России был не только от «Динамо»
Агент нападающего «Динамо» Мехди Маухуба Анис эль-Мехди рассказал, что его клиент мог перейти в другой российский клуб.
На прошлой неделе Маухуб официально стал игроком московского «Динамо».
«Мехди мог оказаться и в другом российском клубе, интерес был не только от «Динамо». Но мы решили выбрать «Динамо», нам понравился их проект», — цитирует агента «РБ Спорт».
Маухуб участвовал в футбольном турнире на Олимпиаде-2024, где сборная Марокко завоевала бронзу.
Источник: РБ Спорт
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|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
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|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
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|6
|3
|1
|2
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|10
|
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|
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|2
|2
|2
|9-12
|8
|
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|6
|2
|0
|4
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|6
|
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|2
|0
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|
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|3
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|6
|
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|1
|2
|3
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|5
|
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|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
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|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
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ЖК
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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