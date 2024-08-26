Агент Маухуба рассказал, что интерес из России был не только от «Динамо»

Агент нападающего «Динамо» Мехди Маухуба Анис эль-Мехди рассказал, что его клиент мог перейти в другой российский клуб.

На прошлой неделе Маухуб официально стал игроком московского «Динамо».

«Мехди мог оказаться и в другом российском клубе, интерес был не только от «Динамо». Но мы решили выбрать «Динамо», нам понравился их проект», — цитирует агента «РБ Спорт».