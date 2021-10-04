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Глебов: «Не за бабки играю, хочу биться, доказывать и получить вызов в сборную»

10:15
Данил Глебов. Фото Instagram
Данил Глебов. Фото Instagram
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал о разговоре с болельщиками после поражения от «Чайки».

— Все обсуждали видео, где ты подошел к болельщикам (после поражения от «Чайки» в Кубке) и честно сказал, что вы обосрались. Почему произошел тот разговор?

— Чувствовалась вина перед болельщиками. Провалили старт сезона, проиграли принципиальную игру.

— После того матча ты стал основным капитаном команды. То, что именно ты подошел к фанатам и ты говорил с ними, повлияло?

— На моем месте мог оказаться любой, кто давно в команде. Думаю, никак не повлияло.

— Еще ты сказал: «Мы играем не за деньги». Почему была сказана эта фраза?

— Был посыл именно мне: «Не играй за бабки». Ответил, что не за бабки играю. Я люблю футбол, хочу биться, играть, доказывать в каждом матче свою состоятельность и получить вызов в сборную России.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 10 матчей в РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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