Капитан «Крыльев» Солдатенков попрощался с болельщиками клуба

Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков опубликовал прощальный пост перед уходом из команды.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 28-летний футболист близок к переходу в «Сочи», который возглавил экс-тренер самарского клуба Игорь Осинькин.

«Пришло время попрощаться с этим прекрасным городом и клубом. Хочется сказать только слова благодарности всем людям, которые были вместе с командой на протяжении моих пяти лет в Самаре, большое спасибо команде, персоналу и, конечно, самарским болельщикам! Эти пять лет пролетели как один миг, я не прощаюсь, я говорю: «Пока!» P. S. Хейтеры, вас я тоже люблю!» — написал Солдатенков в соцсетях.

Солдатенков выступал за «Крылья Советов» с 2020 года. Он провел 162 матча, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.