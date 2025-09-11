«Акрон» подписал защитника сборной Боливии Рочу

Защитник «Боливара» Йомар Роча стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

22-летний крайний защитник подписал долгосрочный контракт с «Акроном».

Роча является воспитанником «Боливара». Он провел за родную команду 110 матчей, забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету футболиста 11 матчей за сборную Боливии.