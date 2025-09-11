«Пари НН» объявил об аренде полузащитника кипрского «Ариса» Сарфо

Ганский полузащитник кипрского «Ариса» Алекс Опоку Сарфо на правах аренды перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Сарфо выступал за «Арис» с 2023 года. Он провел 34 матча, в которых отличился 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.