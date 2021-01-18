Капитан «Химок» объяснил, почему не сменил клуб зимой

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, почему отказался покидать клуб в зимнее трансферное окно. 28-летним защитником интересовались другие клубы РПЛ, но он подписал новый долгосрочный контракт с красно-черными.

— Хочу поблагодарить тренерский штаб за оказанное доверие и руководство клуба, которое предложило мне новый контракт, — цитирует официальный сайт «Химок» Тихого. — Все банально и просто. В «Химках» потрясающий коллектив. Основной костяк играет вместе не первый год. Есть цели и понимание, что от нас хотят и к чему идем. Поэтому я даже не рассматривал другие варианты кроме, как подписать новый контракт с клубом.