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Капитан «Химок» объяснил, почему не сменил клуб зимой

21:34
Дмитрий Тихий. Фото ФК «Химки»
Дмитрий Тихий. Фото ФК «Химки»
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Капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, почему отказался покидать клуб в зимнее трансферное окно. 28-летним защитником интересовались другие клубы РПЛ, но он подписал новый долгосрочный контракт с красно-черными.

— Хочу поблагодарить тренерский штаб за оказанное доверие и руководство клуба, которое предложило мне новый контракт, — цитирует официальный сайт «Химок» Тихого. — Все банально и просто. В «Химках» потрясающий коллектив. Основной костяк играет вместе не первый год. Есть цели и понимание, что от нас хотят и к чему идем. Поэтому я даже не рассматривал другие варианты кроме, как подписать новый контракт с клубом.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/yanvar/dmitriy-tikhiy-khimki-rabotayut-na-sborakh-s-dvoynoy-otdachey/

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