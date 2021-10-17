Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». По словам капитана, нельзя было допускать потасовки, которая произошла между командами в конце первого тайма.

«Потасовка в конце первого тайма? Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся, — приводит слова Шунина Sport24. - В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы разнять всех и продолжить игру. Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось. Вели 2:0, 70-80 минут выглядели очень достойно, у нас были ещё моменты. Но в концовке упустили победу.

Мы играем больше в атакующий футбол, не всегда хватает сил, у соперника появляются шансы. Конечно, остался осадок. Тюкавин мог забивать третий гол и решать все вопросы? Никому из наших разнос мы не устраивали. Молодых ребят надо поддерживать. У Кости есть моменты — голы будут. У нас сплоченный, единый коллектив. Не нужно искать ошибки одного человека.

Надо всем вместе спокойно разобрать матч и двигаться дальше. Игра у нас поставлена: хорошо получается идти вперед, атаковать. Есть качественный прессинг на половине поля соперника. Не хватило 10 минут, чтобы закончить матч победой".