Ветеран ЦСКА — о победе над «Уралом»: «Никаких эмоций нет. Это не футбол»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ.
«Игра была средняя, можно даже сказать ниже среднего. Вообще, не было ничего интересного. Катали мяч, передавали друг другу. В принципе, не увидел никаких ярких моментов. Эджуке работал неплохо, в обороне Бийол играл хорошо. «Урал» не создал почти ни одного момента, это очень слабая команда. Армейцы особенно и не напрягались, забили — и хорошо. Эмоций от игры нет абсолютно никаких — это не футбол. В ситуации с пенальти был очень трудный момент. Я бы сказал, что 50 на 50. Такие 11-метровые обычно не назначаются, потому что не было умышленной игры рукой», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.
После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с 9 очками.
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