Акинфеев провел 400-й матч в роли капитана в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 400-й матч в роли капитана в чемпионатах страны. Юбилейным стал для него матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

35-летний голкипер выступает за ЦСКА с 2002 года. Вместе с армейцами Акинфеев шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), является шестикратным обладателем Кубка страны (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), а в сезоне-2004/05 завоевал Кубок УЕФА.

После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с 9 очками.