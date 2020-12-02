Канунников рассказал, что сорвавшийся переход в «Спартак» будет преследовать его всю жизнь

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о своем сорвавшемся переходе в «Спартак» летом 2017 года, когда он выступал за «Рубин».

«Мне позвонил агент и сказал: «Поступило предложение от «Спартака», — приводит «Чемпионат» слова Канунникова. — В Москву не ездил, с Каррерой не общался, всё делал из Казани. Эта история будет преследовать меня всю жизнь. Я сообщил руководству «Рубина», что мы согласовали контракт, но были проблемы с документами».

По словам форварда, переход в «Спартак» сорвался из-за внешних факторов. Футболист считает, что этот трансфер мог серьезно изменить его карьеру, однако в 2017 году его устраивал и вариант с продолжением карьеры в «Рубине».

«Спартак» стал чемпионом по итогам сезона-2016/17 под руководством Массимо Карреры. В том же сезоне Канунников забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи, выступая за «Рубин».

В сезоне-2020/21 Канунников принял участие в 1 матче «Крыльев Советов», выйдя на замену в матче с «Чайкой» и проведя на поле 1 минуту. С ноября 2019 года форвард восстанавливается от тяжелой травмы голеностопа.