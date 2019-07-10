Канделаки атаковала Кикнадзе из-за ситуации в "Локомотиве"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвергла критике генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе за ситуацию с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Ранее свободный агент рассказал, что клуб отказался платить за его операцию, а Кикндазе заявил о вероятности суда.

– Генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе – не только профессиональный медиаменеджер, но и журналист, работавший на телевидении с 80-х годов прошлого века. Логично было бы предположить, что с его приходом позиция клуба по спорным вопросам будет четко раскрываться по каждому эпизоду. Это важно и для многочисленных болельщиков клуба, и для журналистов, освещающих российский футбол.

Пока, к сожалению, этого не происходит. Я не знаю, созреет ли напряжение между бывшим полузащитником клуба Дмитрием Тарасовым и его бывшим работодателем в полноценный конфликт. Очевидно одно: пиар-соревнование вокруг операции, которую Дмитрий, отдавший девять лет клубу, сделал за свой счет, как ни странно, выигрывает именно футболист.

Клуб может быть прав по букве закона, но публично угрожать судом футболисту, честно отработавшему контракт, – шаг, не вызывающий одобрения.

Василий Александрович, я надеюсь, вы же не забудете, с высоты своего поста, как важно доходчиво объяснять публике свои решения? Тем более решения неочевидные.

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