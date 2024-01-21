Канчельскис считает, что РПЛ отстает по скорости от европейских лиг

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о разнице в скоростях между РПЛ и европейскими лигами.

«Когда наши клубы играли в еврокубках с лучшими европейскими командами, разница в скоростях первым же делом бросалась в глаза. Российские игроки медленнее принимают решения, медленнее двигают мяч. А сейчас ситуация еще хуже, потому что уже два года российские клубы не выступают в Европе. В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с европейским футболом. Все в два раза медленнее», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 18 туров в РПЛ с 38 очками лидирует «Краснодар». Второе место занимает «Зенит» (36 очков), а третье — «Динамо» (32).