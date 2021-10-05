Канчельскис отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» назначение Ашота Хачатурянца на пост исполняющего обязанности президента РПЛ и уход Сергея Прядкина.

«Не знаю, правильно ли Прядкин поступил, что решил подать в отставку. Наверное, так было нужно. Я не работал в федерации и не знаю, что за бардак у них там творится и что они там делают. Что касается Хачатурянца, так решило руководство, а, значит так надо», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

5 октября стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.