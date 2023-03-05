Канчельскис: «Fan ID убивает наш футбол. Стадионы обречены пустовать»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о введении Fan ID на российских стадионах.

«Очень предсказуемо было увидеть пустые трибуны. У нас и так только топ-матчи собирали полные стадионы, а с введением Fan ID вообще будет мрак. Даже «Спартак» — ЦСКА никого не соберет. Fan ID убивает наш футбол. Стадионы обречены пустовать. Это антифутбольный проект», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.