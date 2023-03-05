Стали известны сроки восстановления защитника «Спартака» Чернова

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Никита Чернов пропустит минимум три недели из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного в матче с «Уралом» (2:2). Таким образом, футболист не сможет принять участие в матче против «Факела», «Урала» и «Оренбурга».

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.