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Канчельскис: «Не стоит полагать, что «Динамо» легко обыграет «Краснодар» и станет чемпионом»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мне кажется, в последнем туре возможен любой расклад, даже самый нелогичный. В любом случае не нужно забывать, что «Динамо» играет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» — у себя дома. Петербуржцы имеют хорошие шансы на победу в последнем матче, а вот «Динамо» — не очень. Не стоит полагать, что «Динамо» легко обыграет «Краснодар» и станет чемпионом», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-ne-stoit-polagat-chto-dinamo-legko-oby-graet-krasnodar-i-stanet-chempionom/
Андрей Канчельскис
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
 - : -
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