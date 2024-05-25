Канчельскис: «Не стоит полагать, что «Динамо» легко обыграет «Краснодар» и станет чемпионом»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мне кажется, в последнем туре возможен любой расклад, даже самый нелогичный. В любом случае не нужно забывать, что «Динамо» играет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» — у себя дома. Петербуржцы имеют хорошие шансы на победу в последнем матче, а вот «Динамо» — не очень. Не стоит полагать, что «Динамо» легко обыграет «Краснодар» и станет чемпионом», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».