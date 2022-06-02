Канчельскис предложил «Спартаку» и «Зениту» пригласить итальянских арбитров на матч за Суперкубок России

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на предложения «Спартака» по проведению матча за Суперкубок России.

«Провести матч в «Лужниках» — хорошо. Нейтральное поле. Это понятно. Провести на неделю позже первый тур — тоже нормально. Футболисты отдохнут хоть немного. А по поводу судейства — вряд ли получится. Хотя в других странах была такая практика. Здесь все будет зависеть от РФС с РПЛ. Судью из какой страны приглашать? Просто так никто не приедет. Если будут разговоры, думаю, можно пригласить итальянцев! Они все-таки работали у нас», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Сегодня, 2 июня, стало известно, что «Спартак» направил генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с предложениями по проведению матча за Суперкубок России.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.