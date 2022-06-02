Губерниев: «Галицкий думал не только о своих карманах, но и о детях. Желаю ему здоровья!»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» похвалил работу владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Огромное уважение вызывает Сергей Галицкий. Во-первых, он сделал свое состояние не на углеводородах. Галицкого я уважаю! Человек высшей степени достойный. Во-вторых, он думал не только о своих о карманах, о своем кармане думать — это нормально, кстати. Но Сергей Николаевич думал и о детях. Наследие Галицкого, это то, что мы видим сейчас в Краснодаре: прекрасная школа. Желаю ему здоровья! Надеюсь, все будет хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 50 очками в 30 матчах.