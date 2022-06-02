Широков оценил вероятность назначения Николича в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на информацию о возможном назначении Марко Николича главным тренером «Динамо».

42-летний серб возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021 года.

«Николич играл чуть в другой футбол, чем нынешнее «Динамо». Стилистически он подходит им не совсем, но, с другой стороны — разве есть много кандидатур? Кроме того, клубу нужен специалист, который не просто поддержит уровень, но и исправит ошибки — весенние неудачи, например. Нужен тренер, который подчистит ошибки и добавит в результате», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинул клуб. Сегодня, 2 июня немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту».

Бело-голубые завершили сезон-2021/22 на третьем месте в чемпионате России и проиграли «Спартаку» (1:2) в финале Кубка страны.