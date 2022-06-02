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Сегодня, 17:35

Широков оценил вероятность назначения Николича в «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на информацию о возможном назначении Марко Николича главным тренером «Динамо».

42-летний серб возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021 года.

«Николич играл чуть в другой футбол, чем нынешнее «Динамо». Стилистически он подходит им не совсем, но, с другой стороны — разве есть много кандидатур? Кроме того, клубу нужен специалист, который не просто поддержит уровень, но и исправит ошибки — весенние неудачи, например. Нужен тренер, который подчистит ошибки и добавит в результате», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинул клуб. Сегодня, 2 июня немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту».

Бело-голубые завершили сезон-2021/22 на третьем месте в чемпионате России и проиграли «Спартаку» (1:2) в финале Кубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shirokov-otreagiroval-na-vozmozhnoe-naznachenie-nikolicha-v-dinamo/

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21%

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Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
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11
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12
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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