Бывший тренер «Локомотива» Семин оценил работу Семака в чемпионском «Зените»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» в чемпионате России в третий раз подряд.

2 мая в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые разгромили железнодорожников со счетом 6:1.

«Нужно отметить Сергея Семака, — сказал Семин «СЭ». — Он выиграл, безусловно, сложный сезон. Одна и та же команда выигрывает чемпионат несколько раз подряд? Это говорит о том, что Семак хорошо работает. Он очень сильный тренер. Его критиковали по ходу сезона? Она всегда будет, а Сергей Семак ее правильно воспринял. У нас любят своих критиковать».

«Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Артем Бухаев)