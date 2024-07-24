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Камоцци: «Федун заботился о футболистах, он бы не позволил Соболеву уйти в «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что Федун не допустил бы уход из московской команды Георгия Джикии и Александра Соболева.

«Леонид Арнольдович был отличным президентом, он заботился о своих футболистах. Такой ситуации, как сейчас, при нем не произошло бы. Я не думаю, что он бы позволил уйти Джикии просто так, а Соболеву — в «Зенит». За последнее время мы видели в «Спартаке» много некомпетентных, упрямых, а иногда глупых спортивных директоров. Я работал с некоторыми из них и знаю, о чем говорю», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Федун ушел из «Спартака» в августе 2022 года. Он руководил клубом на протяжении 18 лет, за которые команда выиграла три титула: золото РПЛ (2016/17), национальные Кубок (2022) и Суперкубок (2017).

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Франко Камоцци
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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Г
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 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

 1
И К Ж
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Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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