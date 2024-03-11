Камоцци считает, что «Спартаку» следует сменить тренера: «Абаскаль не соответствует уровню команды»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

«Тренера надо менять. Я вам больше скажу: он не должен был сидеть на скамейке «Спартака». Он не соответствует уровню команды», — сказал Камоцци корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После 20 туров «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.