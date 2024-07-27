Камоцци считает, что для борьбы за чемпионство «Спартаку» нужно стать командой
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением, что нужно сделать руководству красно-белых для борьбы за чемпионство.
«Это процесс большой и долгий. Болельщики и люди в целом думают, что тренер или игроки могут изменить все в один момент. Но чтобы побеждать и иметь правильный менталитет, нужно построить команду, которая станет единой душой со своим тренером. Необходимо, чтобы у игроков были определенные ценности, а тренеру была оказана поддержка со стороны руководства клуба, особенно в трудные времена.
Повторяю, это процесс. У вас должно быть видение, четкий и авторитетный лидер и единство в принятии решений. «Спартаку» нужно положиться на специалистов, которые, как и я, имеют видение и, прежде всего, большую компетентность в футболе», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Последний раз «Спартак» становился чемпионом страны в сезоне-2016/17. По итогам сезона-2023/24 красно-белые заняли 5-е место.
В 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ команда на выезде уступила «Оренбургу» со счетом 0:2. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок». Встреча пройдет 28 июля, начало — в 15:00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0