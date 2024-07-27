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Сегодня, 11:20

«Пари НН» — ЦСКА: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Пари Нижний Новгород» примет ЦСКА на стадионе «Нижний Новгород» в матче 2-го тура РПЛ в субботу, 27 июля. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В чемпионате России эти соперники встречались между собой 6 раз. «Пари НН» победил один раз, ЦСКА — четыре, еще одна игра завершилась вничью. Разность мячей — 14-7 в пользу армейцев.

В сезоне-2023/24 ЦСКА выиграл оба матча против «Пари НН» в рамках РПЛ: в первом круге — на своем поле со счетом 3:2, а во втором — в гостях со счетом 6:2.

В 1-м туре РПЛ-2024/25 ЦСКА сыграл на выезде вничью с «Ростовом» (0:0), а «Пари НН» на своем поле уступил «Рубину» (2:4).

Саша Илич&nbsp;&mdash; Марко Николич. «Пари НН» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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Крылья Советов

 1 0 0
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