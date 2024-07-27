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Сегодня, 12:04

Спортдиректор «Оренбурга» рассказал о несостоявшемся трансфере защитника «Универсидад де Чили» Моралеса

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о несостоявшемся трансфере защитника «Универсидад де Чили» Марсело Моралеса.

«Мы действительно рассматривали чилийца Моралеса, но на данный момент мы не обладаем той суммой, которая позволила бы его купить. Соответственно, мы вышли из переговорного процесса по этому игроку. Все упирается в деньги, но достойную замену мы обязательно найдем», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее La Magia Azul сообщал, что «Оренбург» предлагал за Марсело Моралеса 1,3 миллиона долларов.

Источник: РБ Спорт
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3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
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