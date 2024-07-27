Спортдиректор «Оренбурга» рассказал о несостоявшемся трансфере защитника «Универсидад де Чили» Моралеса
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о несостоявшемся трансфере защитника «Универсидад де Чили» Марсело Моралеса.
«Мы действительно рассматривали чилийца Моралеса, но на данный момент мы не обладаем той суммой, которая позволила бы его купить. Соответственно, мы вышли из переговорного процесса по этому игроку. Все упирается в деньги, но достойную замену мы обязательно найдем», — цитирует Андреева «РБ Спорт».
Ранее La Magia Azul сообщал, что «Оренбург» предлагал за Марсело Моралеса 1,3 миллиона долларов.
Источник: РБ Спорт
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|
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|1
|0
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|3
|
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|1
|0
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|3
|
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|1
|0
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|3
|
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|1
|0
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|
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|
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|0
|0
|1
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|0
|
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|0
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|1
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|0
|
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|0
|0
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|0
|
15
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|1
|0
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|0
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16
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
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|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
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|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
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|
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
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|П
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Бителло
Динамо
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|
|
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Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
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|Ж
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|1
|0
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