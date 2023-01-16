Чернышов не понимает, почему Дзюба остается невостребованным

Экс-игрок «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Не особо понимаю такого варианта. Дзюба такой футболист, который мог бы и дальше играть на высоком уровне. Он бы пригодился любой команде РПЛ. Не знаю, чем обусловлен выбор в пользу «Торпедо». Не думаю, что это связано как-то с финансами, вряд ли автозаводцы в этом плане его могут чем-то заманить. Слышал, что раньше им интересовались в Саудовской Аравии и Эмиратах, где можно было бы спокойно заработать себе на безбедную старость. Не могу понять того, почему форвард такого калибра может быть невостребованным клубами из верхней части таблицы», — цитирует Чернышов betonmobile.ru.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.