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Чернышов не понимает, почему Дзюба остается невостребованным

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Не особо понимаю такого варианта. Дзюба такой футболист, который мог бы и дальше играть на высоком уровне. Он бы пригодился любой команде РПЛ. Не знаю, чем обусловлен выбор в пользу «Торпедо». Не думаю, что это связано как-то с финансами, вряд ли автозаводцы в этом плане его могут чем-то заманить. Слышал, что раньше им интересовались в Саудовской Аравии и Эмиратах, где можно было бы спокойно заработать себе на безбедную старость. Не могу понять того, почему форвард такого калибра может быть невостребованным клубами из верхней части таблицы», — цитирует Чернышов betonmobile.ru.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-predpolozhil-chto-iz-za-chelovecheskih-kachestv-nikto-ne-hochet-s-dzyuboy-svyazyivatsya
Андрей Чернышов
Артем Дзюба
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
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