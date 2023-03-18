Камоцци назвал спад результатов «Спартака» следствием старых проблем

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на поражение красно-белых в игре 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Футбольное поле никогда не врет, такие матчи не оставляют вопросов. У «Спартака» нет кризиса, просто повторяется все та же история. Спад результатов — следствие старых проблем», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.