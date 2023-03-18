Судья Левников пошутил об ошибке «Локомотива» с Бариновым: «Сегодня можно? Проверили?»

Главный арбитр матча «Локомотив» — «Краснодар» Кирилл Левников пошутил об ошибке железнодорожников с полузащитником Дмитрием Бариновым в FONBET Кубке России.

Перед началом игры «Локомотива» с «Краснодаром» Баринов в подтрибунном помещении подошел пожать руку Левникову, а судья спросил у него: «Сегодня можно? Проверили?». На что игрок улыбнувшись ответил: «Да».

Баринов не должен был принимать участия в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, 6:7 — пенальти), так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.