Прибыль РФС по итогам 2022 года составила 1,4 миллиарда рублей

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко рассказал, сколько организация заработала в 2022 году.

«Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии. По многим направлениям есть улучшения — по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное. Прибыль составила 1,4 миллиарда рублей. Это чистая прибыль с вычетом всех налогов. В результате операционной деятельности выручка РФС составила 5,4 миллиарда», — приводит «РБ Спорт» слова Перонко.

В четверг, 22 июня, пройдет Очередная конференция РФС, на которой будет заслушан доклад Контрольно-ревизионной комиссии.