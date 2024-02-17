КАМАЗ победил «Ахмат» в товарищеском матче

КАМАЗ обыграл «Ахмат» в товарищеском матча со счетом 2:0.

У клуба из Набережных Челнов гола забивали Борис Фартуна и Павел Горелов.

В субботу, 17 февраля, КАМАЗ сыграет с командой «Родина-2». «Ахмат» сегодня встретится с «Аланией».

Товарищеский матч. Клубы

КАМАЗ — «Ахмат» — 2:0 (1:0)

Голы: Фартуна, 24 (1:0). Горелов, 67 (2:0).

КАМАЗ: Самок, Почивалин, Абрамов, Иванов, Кириллов, Гаглоев, Куль, Горелов, Фартуна, Пальцев, Укомский.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ловат (И.Гаибов, 46), Гандри (Т-А.Ибишев, 46), Шатара, Тимофеев (М.Мацуев, 46), Камилов, Харин, Якуев (Тарамов, 46), Гбамбле, Конате (С.Ковачев, 71).

Предупреждение: Гаглоев, 55.