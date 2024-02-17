Ольга Смородская: «Теперь Промес навсегда останется в России»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

«Что будет делать Промес после вынесения приговора? Не знаю, но, думаю, теперь он навсегда останется в России — в других странах его арестуют с большой долей вероятности», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. 16 февраля стало известно, что прокуратура Амстердама объявила игрока «Спартака» в международный розыск.